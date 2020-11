Il Barça chiede 10,2 milioni a Neymar: nel 2015 versò meno tasse e pagò stipendio più alto

Nuova puntata nella storia tra Neymar e il Barcellona. Il club blaugrana stavolta non starebb tentando di riportare l'asso brasiliano in Catalogna: secondo El Mundo, reclamerebbe 10,2 milioni di euro per aver sbagliato alcuni calcoli relativi allo stipendio lordo del giocatore nel 2015. In pratica Neymar avrebbe ricevuto uno stipendio netto più alto rispetto a quello che avrebbe dovuto percepire, mentre il Barça avrebbe versato meno tasse al fisco spagnolo. A notificarlo alla società sarebbe stato proprio l'erario e adesso la situazione deve essere regolarizzata. Bisognerà negoziare con il calciatore e il suo entourag, cercando di arrivare a un accordo.