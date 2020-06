Il Barça verso Maiorca: due pullman, due spogliatoi e una panchina in più in campo

vedi letture

Seguendo l'esempio del Milan, che ieri è partito alla volta di Torino dividendo la squadra in due pullman, anche il Barcellona viaggerà domani verso Maiorca con due mezzi separati. Saranno due, infatti, i pullman che porteranno Messi e compagni in aeroporto, e poi dall'aeroporto all'albergo e dall'albergo allo stadio. I ragazzi di Setien si cambieranno anche in due spogliatoi differenti e in campo sarà messa a disposizione una panchina aggiuntiva per mantenere la distanza di sicurezza.