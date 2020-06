Il Barcellona anticipa la Liga: a lavoro per riapertura parziale del Camp Nou in questa stagione

Il Barcellona, spiega il Mundo Deportivo, è il club spagnolo che sta cercando con maggior forza di riaprire una parte del Camp Nou ai tifosi per le 5 partite di Liga restanti (Leganes, Athletic Club, Atletico Madrid, Espanyl e Osasuna).

La Liga sta lavorando ad un protocollo che permetta l’accesso a settembre (quindi in vista della prossima stagione) al 30% del pubblico potenziale degli stadi, per poi arrivare al 50% a novembre e al 100% a gennaio 2021. Ma il Barça come detto sta andando oltre, provando a riaprire parzialmente già quest’anno: l’idea è quella di aprire un portale web dedicato in cui solo gli abbonati potranno dichiarare la propria volontà di assistere ad una delle 5 partite in programma, specificando se da soli o con la famiglia. I posti sarebbero ovviamente limitati, ma la capienza complessiva del Camp Nou (oltre 99mila posti) permetterebbe di avere spazio sufficiente per qualche migliaio di spettatori. In caso di eccessive richieste, verrebbe messo in scena un sorteggio. Per ora siamo ancora nella fase di progettazione, ma presto il progetto blaugrana potrebbe essere sottoposto al giudizio di Liga, Federazione e ovviamente governo.

