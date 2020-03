Il Barcellona batte la Real Sociedad, Mundo Deportivo: "Pressione Real"

Successi ieri per il Barcellona. I blaugrana si sono imposti 1-0 sulla Real Sociedad grazie al rigore trasformato da Leo Messi e hanno scavalcato nuovamente il Real Madrid in classifica, in attesa del match di questa sera delle Merengues contro il Betis. Questo il titolo in prima pagina dell’edizione odierna del Mundo Deportivo: "Pressione Real".