Il Barcellona guarda al futuro e prenota una stellina brasiliana: 1 milione per Gustavo Maia

Il Barcellona ha bloccato Gustavo Maia, 19enne talento in forza al San Paolo. Il club brasiliano, riporta globoesporte, avrebbe accettato 1 milione di euro per prenotare l'acquisto, un'offerta presentata da catalani durante la finestra invernale di mercato. Il Barcellona dovrà pagare entro il 15 luglio altri 3,5 milioni di euro per l'acquisto del 70% del giovane attaccante, che quindi resterebbe per il 30% del San Paolo, con cui ha un contratto fino al 2022.