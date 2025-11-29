Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Il Barcellona ha di nuovo Raphinha: "Pressing? So di essere pesante con i compagni..."

Il Barcellona ha di nuovo Raphinha: "Pressing? So di essere pesante con i compagni..."TUTTO mercato WEB
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Daniele Najjar
Oggi alle 21:41Calcio estero
Daniele Najjar

Il Barcellona si gode la ritrovata vetta, in attesa del risultato del Real Madrid contro il Girona. Non solo: nel 3-1 contro l'Alaves oltre al rientro dall'infortunio di Pedri i blaugrana si godono il ritrovato Raphinha, che è partito titolare servendo un assist per Lamine Yamal.

Proprio Raphinha ha parlato a Dazn al termine della gara. Queste le sue parole riprese da Marca: "Non importa che mi diano l'assist, la cosa più importante è che Lamine è stato in grado di segnare e pareggiare la partita. Cerco di dare il meglio nei minuti in cui sono in squadra, aver potuto iniziare titolare nell'undici iniziale è qualcosa che mi rende felice, ma quello che faccio è aiutare la squadra al massimo e sono felice per questo".

Sulle sue condizioni fisiche, ha spiegato: "Sto cercando di trovare la mia versione migliore fisicamente, non sono in grado di giocare i 90 minuti, ma quando lo sono cerco di fare del mio meglio. Nella seconda parte ho notato un po' la stanchezza che avevo, sto lavorando per cercare il meglio di me e spero di poter recuperare la mia versione migliore il prima possibile".

In molti sottolineano la sua importanza nel pressing della squadra di Flick: "Sono solito dire che la migliore difesa inizia in attacco, è la cosa più importante che possiamo aiutare la difesa con la pressione. Cerco di facilitare il lavoro per i nostri difensori e di essere in grado di renderlo più complicato per l'avversario. Cerco di fare pressione e togliere spazio ai centrali dell'altra squadra per avere la palla. È un bene che la squadra vada così dietro di me con la pressione, ma quello che faccio è spesso senza pensare. Corro solo per cercare di recuperare la palla il prima possibile".

Un pressing che chiede anche ai compagni di squadra: "Sento spesso di essere un po' pesante con i compagni nel chiedere la giusta pressione. Ci sono molti momenti in cui penseranno che parlo troppo, che pretendo molto da loro, ma è così che sono, pretendo dalle persone che so che possono dare molto di più. Mi assumo questa responsabilità e poi nello spogliatoio ci abbracciamo e celebriamo la vittoria. Il mister ha sentito che potremmo fare molto di più sul campo, sappiamo anche che possiamo farlo molto meglio. La sua sensazione è che la squadra non stia giocando al suo meglio e sono d'accordo".

Articoli correlati
Barcellona, errore dello staff medico con Raphinha? Lui: "È stata colpa mia, ho sbagliato"... Barcellona, errore dello staff medico con Raphinha? Lui: "È stata colpa mia, ho sbagliato"
No al Chelsea, ma Raphinha: "Io volevo il Barcellona. E ho chiuso la porta ad altri... No al Chelsea, ma Raphinha: "Io volevo il Barcellona. E ho chiuso la porta ad altri club"
Un nuovo "acquisto" per il Barça: riecco Raphinha, due mesi dopo. Rientra anche Joan... Un nuovo "acquisto" per il Barça: riecco Raphinha, due mesi dopo. Rientra anche Joan Garcia
Altre notizie Calcio estero
La finale di Copa Libertadores è qui: le formazioni di Palmeiras-Flamengo, 10 gli... La finale di Copa Libertadores è qui: le formazioni di Palmeiras-Flamengo, 10 gli ex Serie A
Tris di Benzema: l'Al-Ittihad di Conceicao raggiunge Inzaghi in semifinale di King... Tris di Benzema: l'Al-Ittihad di Conceicao raggiunge Inzaghi in semifinale di King Cup
Il Barcellona ha di nuovo Raphinha: "Pressing? So di essere pesante con i compagni..."... Il Barcellona ha di nuovo Raphinha: "Pressing? So di essere pesante con i compagni..."
Intervento killer su Chevalier, Luis Enrique: "È stato fortunato, non dirò altro"... Intervento killer su Chevalier, Luis Enrique: "È stato fortunato, non dirò altro"
Segnali del vero Nico Williams, che lancia l'Athletic: 2-0 al Levante, Europa in... Segnali del vero Nico Williams, che lancia l'Athletic: 2-0 al Levante, Europa in vista
Dortmund, colpaccio a Leverkusen: 1-2 firmato Adeyemi, il Bayern ringrazia Dortmund, colpaccio a Leverkusen: 1-2 firmato Adeyemi, il Bayern ringrazia
Doppietta di Thiaw: il Newcastle ne fa 4 all'Everton. La classifica in Premier League... Doppietta di Thiaw: il Newcastle ne fa 4 all'Everton. La classifica in Premier League
De Zerbi, vinci e sei primo: le formazioni di Tolosa-Marsiglia, per il sorpasso al... De Zerbi, vinci e sei primo: le formazioni di Tolosa-Marsiglia, per il sorpasso al PSG
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Napoli, per il centrocampo c’è il sogno Goretzka. In lista anche Frattesi, Atta e Frendrup. Inter, Caprile resta in pole position per il dopo Sommer. Il Galatasaray in pressing su Lookman
Le più lette
1 Juventus-Cagliari, le probabili formazioni: Spalletti con Conceicao e Yildiz dietro a Vlahovic
2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Palladini saluta la Sambenedettese
3 Pisa-Inter, le probabili formazioni: sugli esterni ci sono Luis Henrique e Dimarco
4 Bologna-Cremonese, le probabili formazioni: Miranda verso un turno di riposo
5 Milan-Lazio, le probabili formazioni: Allegri con Nkunku, Sarri con Vecino in regia
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 13^ giornata LIVE: chance Luis Henrique, Hojlund con David Neres
Immagine top news n.1 Infortunio Vlahovic: Juve in ansia. Sei partite in un mese e le lacrime che non fanno ben sperare
Immagine top news n.2 Tare sul rinnovo di Maignan: "A inizio stagione abbiamo fatto un patto, avanti senza pressione"
Immagine top news n.3 Serie A, la classifica aggiornata: la Juve si riporta a -1 dalla Champions, il Cagliari è 14°
Immagine top news n.4 Juventus-Cagliari 2-1, le pagelle: musica maestro Yildiz. Esposito freddo, Kostic una rovina
Immagine top news n.5 Si parla di rinnovo e Yildiz mette la sesta: gol e prestazioni sono un messaggio chiaro per la Juve
Immagine top news n.6 "Mi sono fatto molto male": Juventus, infortunio per Vlahovic. Lascia il campo disperato
Immagine top news n.7 Juventus-Cagliari, le formazioni ufficiali: Vlahovic torna titolare, sfida Borrelli e Caprile
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Fabio Capello ha detto la verità sulle qualità di Riccardo Calafiori Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Chi è Maurizio Fiori e perché la sua cordata americana ha investito nel Cagliari
Immagine news podcast n.2 Ci sono due giocatori alla base del gioco di Fabregas di cui in pochi parlano
Immagine news podcast n.3 L'Inter non cambia idea sul futuro di Chivu nonostante un altro ko in un big match
Immagine news podcast n.4 Tutto quel che c'è da sapere sul futuro di Nico Paz. Real, Como o... Una maxi offerta?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pagliari duro sull’esclusione del Rimini: “Inconcepibile, servono controlli più severi”
Immagine news Altre Notizie n.2 Fiorentina e lo sfogo di Dzeko nel post-AEK: il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Napoli, attento alla Roma. Fiorentina, Dzeko ha sbagliato"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Aleksandar Stankovic: "Inter sogno che inseguirò. San Siro demolito? Via un pezzo di vita"
Immagine news Serie A n.2 Leao la sblocca a San Siro: Milan in vantaggio per 1-0 sulla Lazio dopo una grande azione
Immagine news Serie A n.3 Yildiz predestinato: raggiunge Anastasi tra i migliori marcatori under 21 della Juventus
Immagine news Serie A n.4 Spalletti su David e Openda: "Serve quella faccettina di caz*o. Se sei timido ti danno schiaffi"
Immagine news Serie A n.5 Filippo Galli sicuro: "Il corto muso la sa lunga, il Milan di Allegri può vincere contro chiunque"
Immagine news Serie A n.6 Runjaic commenta la sua espulsione: "Chiedete all'arbitro, per me il rosso è stato esagerato"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Palermo-Carrarese 5-0, le pagelle: Segre da urlo, Pohjanpalo esagerato
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Palermo travolgente: 5-0 alla Carrarese, Pohjanpalo ne fa tre
Immagine news Serie B n.3 Bari, Magalini dopo il ko con l’Empoli: "Provata vergogna. Se si cambia andremo a casa"
Immagine news Serie B n.4 Virtus Entella, Chiappella: "Non siamo riusciti ad opporsi al loro potenziale offensivo"
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Palermo avanti 2-0 sull'Entella: al 45' decidono Segre e Palumbo
Immagine news Serie B n.6 Catanzaro, Aquilani: "Successo meritato, non mi sono piaciuti gli ultimi dieci minuti"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Dolomiti Bellunesi, dicembre di fuoco. Bonatti: "Serve continuità, la Giana è un avversario solido"
Immagine news Serie C n.2 Casarano, Di Bari: "Col Potenza serviranno identità, cattiveria e continuità. Malcore? Gli devo molto"
Immagine news Serie C n.3 Padova, Faedo decisivo a Pescara: "Felicissimo per il gol, i tre punti erano fondamentali"
Immagine news Serie C n.4 Rimini escluso dalla Serie C, Morrone: "I controlli vanno fatti prima degli atti notarili, non dopo"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, i risultati delle 17:30: Ravenna devastante, colpo del Sorrento, pari in extremis per l’Ospitaletto
Immagine news Serie C n.6 Ginestra alla vigilia di Ternana-Guidonia: "Sfida di altissimo livello, servirà una partita perfetta"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Napoli, il derby del Sole vale molto più di tre punti
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Atalanta-Fiorentina, Palladino sfida il suo passato
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Pisa-Inter, Chivu vuole il riscatto dopo due passi falsi
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Calcio donne:Italia sconfitta nella prima amichevole con Usa
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia Femminile ko con gli USA, Soncin: "Amichevole che ci fa crescere. Loro incredibili"
Immagine news Calcio femminile n.3 Como femminile al Sinigaglia, Mazzantini: "Grande investimento della società per il settore"
Immagine news Calcio femminile n.4 Tutto pronto per la sfida agli USA: nella notte la prima delle due amichevoli dell'Italia
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia femminile, Linari: "Sono queste le gare che ci permettono di fare esperienza"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia femminile, Soncin: "Possiamo giocarcela con squadre che sembrava impossibile battere"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Le parole di Gabriele Gravina sono quello che ci meritiamo…