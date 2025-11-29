Il Barcellona ha di nuovo Raphinha: "Pressing? So di essere pesante con i compagni..."

Il Barcellona si gode la ritrovata vetta, in attesa del risultato del Real Madrid contro il Girona. Non solo: nel 3-1 contro l'Alaves oltre al rientro dall'infortunio di Pedri i blaugrana si godono il ritrovato Raphinha, che è partito titolare servendo un assist per Lamine Yamal.

Proprio Raphinha ha parlato a Dazn al termine della gara. Queste le sue parole riprese da Marca: "Non importa che mi diano l'assist, la cosa più importante è che Lamine è stato in grado di segnare e pareggiare la partita. Cerco di dare il meglio nei minuti in cui sono in squadra, aver potuto iniziare titolare nell'undici iniziale è qualcosa che mi rende felice, ma quello che faccio è aiutare la squadra al massimo e sono felice per questo".

Sulle sue condizioni fisiche, ha spiegato: "Sto cercando di trovare la mia versione migliore fisicamente, non sono in grado di giocare i 90 minuti, ma quando lo sono cerco di fare del mio meglio. Nella seconda parte ho notato un po' la stanchezza che avevo, sto lavorando per cercare il meglio di me e spero di poter recuperare la mia versione migliore il prima possibile".

In molti sottolineano la sua importanza nel pressing della squadra di Flick: "Sono solito dire che la migliore difesa inizia in attacco, è la cosa più importante che possiamo aiutare la difesa con la pressione. Cerco di facilitare il lavoro per i nostri difensori e di essere in grado di renderlo più complicato per l'avversario. Cerco di fare pressione e togliere spazio ai centrali dell'altra squadra per avere la palla. È un bene che la squadra vada così dietro di me con la pressione, ma quello che faccio è spesso senza pensare. Corro solo per cercare di recuperare la palla il prima possibile".

Un pressing che chiede anche ai compagni di squadra: "Sento spesso di essere un po' pesante con i compagni nel chiedere la giusta pressione. Ci sono molti momenti in cui penseranno che parlo troppo, che pretendo molto da loro, ma è così che sono, pretendo dalle persone che so che possono dare molto di più. Mi assumo questa responsabilità e poi nello spogliatoio ci abbracciamo e celebriamo la vittoria. Il mister ha sentito che potremmo fare molto di più sul campo, sappiamo anche che possiamo farlo molto meglio. La sua sensazione è che la squadra non stia giocando al suo meglio e sono d'accordo".