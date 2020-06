Il Barcellona presterà Fati e Puig alla squadra B per tentare la promozione in seconda serie

vedi letture

Sarà un Barcellona B stellare quello che si giocherà la promozione in seconda divisione negli spareggi in programma a Marbella dal 18 al 26 luglio. Il club blaugrana, infatti, ha dato il via libera a due giocatori della prima squadra per unirsi alla filiale: si tratta di Ansu Fati e Riqui Puig. La promozione del Barça B era uno degli obiettivi stagionali fissati dai catalani: il salto di categoria garantirebbe circa 10 milioni di euro in diritti televisivi.