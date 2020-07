Il Barcellona ne fa 5 all'Alaves, Muñiz: "Penalizzati dalla salvezza già matematica"

Juan Muñiz, allenatore dell'Alavés, si è così espresso in conferenza stampa al termine del match perso per 5-0 contro il Barcellona: "Non pensavamo di perdere con uno scarto così ampio, ma sapevamo di dover affrontare una squadra molto forte. E' stato un anno difficile sotto diversi punti di vista, stasera non abbiamo messo in campo l'intensità necessaria per contrastare il Barcellona. Se ci fosse stata in palio la salvezza, probabilmente non avremmo giocato così male: aver dovuto giocare senza un obiettivo da raggiungere ci ha penalizzato. Per quanto riguarda la mia situazione su questa panchina, non ho ancora avuto modo di confrontarmi con la società: vediamo cosa accadrà, sono contento che la squadra possa giocare in Liga anche il prossimo anno. Mi sento un uomo molto felice in questo club".