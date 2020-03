Il Barcellona ricorda Crujiff: "Genio come giocatore, maestro come allenatore"

A quattro anni dalla morte di Johan Crujiff, il Barcellona dedica un messaggio social e una bellissima foto allo storico ex campione ed allenatore olandese: "Un genio di giocatore, un maestro come allenatore. Oggi sono quattro anni che ci hai lasciato, Johan".

A genius of a player.

A master of a manager.

Today marks four years since you left us, Johan. pic.twitter.com/i7lDO5rFdc

