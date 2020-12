Il Barcellona vince in rimonta contro la Real Sociedad: 2-1, gol e assist per Jordi Alba

Vittoria in rimonta per il Barcellona che nell'anticipo del diciannovesimo turno di Liga (disputato oggi perché a gennaio si giocherà la Supercoppa spagnola) ha battuto 2-1 la Real Sociedad. La squadra ospite è passata in vantaggio al 27' con Willian José ma prima dell'intervallo, i blaugrana hanno ribaltato la gara con i gol di Jordi Alba e Frankie de Jong. E' rimasto a secco Leo Messi, in campo per 90 minuti. Con questo successo il Barcellona si avvicina alle prime posizioni di classifica e sale a 20 punti, a -6 da Atletico, Real Madrid e Real Sociedad.