Il Bayer fa '13' ed entra nella storia: gli highlights del 4-0 al Wolfsburg

Tredicesima vittoria consecutiva per il Bayern Monaco. Nonostante il titolo già ottenuto, la squadra bavarese non si è fermata nemmeno davanti al Wolfsburg: 4-0 grazie alle reti di Coman, Cuisance, Lewandowski e Muller. Il polacco vince ancora la classifica marcatori, in attesa degli altri tornei per capire se riuscirà a conquistare la scarpa d'oro. Sconfitta indolore per i padroni di casa che hanno comunque trovato la qualificazione alla prossima Europa League.