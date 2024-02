Ufficiale Il Bayern anticipa di 5 mesi l'arrivo di Zaragoza. Sarà subito a disposizione

È ufficiale: il Bayern Monaco ha ottenuto con cinque mesi d'anticipo Bryan Zaragoza. Lo rende noto il club bavarese attraverso i propri canali. Riportiamo testualmente il comunicato:

"Bryan Zaragoza si è trasferito dal Granada al Bayern con effetto immediato - inizialmente in prestito fino alla fine della stagione. Dopodiché entrerà in vigore l'accordo che i campioni di Germania avevano precedentemente annunciato con l'attaccante 22enne lo scorso dicembre. Questo contratto sarà quindi in vigore fino al 30 giugno 2029".

DECISIVO L'INFORTUNIO DI COMAN - Il Bayern aveva annunciato il trasferimento lo scorso 6 dicembre, ma il grave infortunio che terrà fuori Kingley Coman per i prossimi mesi ha suggerito al club di accelerare i tempo per lo spagnolo. In giornata il Granada aveva trovato il sostituto, ossia Facundo Pellistri dal Manchester United, potendo così dare il via libera al trasferimento anticipato del suo talento.