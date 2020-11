Il Bayern non va oltre il pari col Werder, Flick: "Hanno giocato bene, sono stati bravi"

vedi letture

Intervenuto nel post-partita di Bayern Monaco-Werder Brema, il tecnico dei padroni di casa Hansi Flick ha parlato del pareggio arrivato a sorpresa all'Allianz Arena.

Sull'infortunio di Lucas Hernandez:

"Ha sbattuto il bacino, molto violentemente. Ha avuto difficoltà a camminare, domani se ne saprà di più. Sarr o Tolisso dovrebbero farcela in vista di mercoledì, dovremo essere creativi".

Sulla partita:

"Il Werder ha giocato molto bene, lasciandoci pochissimi spazi. Non siamo stati in grado di sfruttare le nostre chance proprio per questo. Non ci resta che tenerci questo pari".