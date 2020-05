Il Bayern punta Sane e libera Coman: sull'ex Juve ci sono City, Barça e Real Madrid

Il Bayern Monaco, come noto, è da tempo sulle tracce di Leroy Sane. La scorsa estate il tesferimento dell’ex Schalke dal Manchester City sembrava cosa fatta, poi il grave infortunio al ginocchio portò alla fumata nera. Ora però il Bayern è pronto a tornare all’assalto e in caso di fumata bianca potrebbe mettere sul mercato l’ex Juventus Kingsley Coman: 60 milioni di euro il prezzo richiesto per il francese, secondo l’edizione tedesca di Sky Sport. Su di lui ci sarebbe proprio il City, pronto ad intavolare uno scambio, così come il Barcellona ed il Real Madrid.