Il Bayern punta Semedo, ma il prezzo spaventa. L'alternativa è il talento Dest

vedi letture

Non solo Leroy Sané. Il Bayern Monaco lavora anche per acquistare un terzino destro e il d.s. Hasan Salihamidzic avrebbe individuato il profilo ideale per le esigenze di Flick: si tratta di Nelson Semedo, giocatore del Barcellona che però è conteso da molte big. Il portoghese, infatti, piace al PSG e al Manchester City e potrebbe rientrare anche nelle trattative con Inter (Lautaro Martinez) e Juventus (Pjanic). Secondo Radio Catalunya, l'interesse dei bavaresi sarebbe concreto, ma il costo è elevato: 50 milioni di euro, una cifra che il Bayern non è disposto a pagare. Le alternative sono Alvaro Odriozola (il Real potrebbe rinnovare il prestito) e il giovane Sergino Dest, 19enne talento dell'Ajax.