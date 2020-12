Il Bayern si defila per Mbappe. Rummenigge: "Lo adoro ma non darò fastidio all'amico Al-Khelaifi"

Il Bayern Monaco si tira fuori dalla corsa per Kylian Mbappé. Il club tedesco, tramite il suo presidente Karl-Heinz Rummenigge, ha assicurato che non intende ingaggiare l'attaccante francese: "Sfortunatamente il suo approdo in Germania è impossibile. Amo Mbappé e il modo in cui gioca, ma non verrà al Bayern. In ogni caso, sta bene dov'è: Nasser Al-Khelaïfi è un mio buon amico, non gli darò fastidio", ha spiegato in un'intervista a Le Figaro