Il Belgio stringe il protocollo anti-Covid: vietati gli abbracci fra giocatori durante le esultanze

Nei giorni scorsi la federazione belga ha stretto ulteriormente le maglie del protocollo anti-Covid per quanto riguarda la Jupiler Pro League. Nello specifico, spiega il comunicato, le celebrazioni e le esultanze dopo i gol non dovranno essere eccessive. Saranno quindi vietati, per esempio, gli abbracci fra compagni. In questi giorni, il 26 e il 27 dicembre, si è giocata la 19esima giornata del massimo campionato belga e la federazione si è detta soddisfatta di come sono state recepite le nuove norme, riscontrando solo 2 infrazioni. I giocatori che non rispetteranno il protocollo saranno multati con una cifra di 750€ e dovranno svolgere attività sociali all'interno dei percorsi studiati da ogni società in merito. Per i club, invece, sono previste sanzioni dai 5.000 ai 10.000 euro.