Il Benfica riapre la corsa per il 2° posto: battuto 2-1 il Porto. Sporting a due punti dal titolo

Con un gol a tempo scaduto di Pizzi, il Benfica riapre la corsa Champions. La squadra di Jorge Jesus ha superato 2-1 il Porto consegnando praticamente il titolo di campione di Portogallo ai cugini dello Sporting. Ai biancoverdi, che ieri hanno superato 2-0 il Rio Ave, serviranno due punti in tre partite per festeggiare la vittoria del campionato mentre ora i Dragoes, al secondo posto, devono guardarsi le spalle dalle Aquile distanti soltanto un punto e che oggi si sono comunque garantiti la partecipazione alla prossima Champions League. Resterà da capire se accederà ai gironi, come seconda, o agli spareggi, come terza.