Il Betis Siviglia è pronto a ricostruire: tra gli obiettivi c'è anche il ritorno di Junior Firpo

Come riporta "Estadio Deportivo", il Betis Siviglia cercherà di rafforzare le corsie laterali nella prossima finestra di mercato. Pedro Porro, Marc Navarro e Martín Aguirregabiria sono i nomi in lizza per la fascia destra, mentre a sinistra si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile ritorno di Junior Firpo, che non sta vivendo una stagione semplice a Barcellona, soprattutto per la presenza di Jordi Alba. Il giocatore sarebbe disposto a riabbracciare la sua vecchia società.