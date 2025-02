Ufficiale Il Boavista prosegue la sua rivoluzione: 11° acquisto invernale e via il direttore sportivo

Il Boavista le sta provando tutte per cercare di salvare una stagione davvero molto complicata. Il club portoghese ha annunciato la separazione consensuale con Rafael Bracali: il direttore sportivo, che era in carica dal 2023, non sarà sostituito.

Allo stesso tempo, arriva l'undicesimo rinforzo del mercato invernale: si tratta dello svincolato Abdoulay Diaby, esterno offensivo maliano di 33 anni che ha giocato in passato con Lilla, Getafe, Sporting, Anderlecht e Besiktas. Negli scorsi giorni erano stati annunciati Layvin Kurzawa, Marco van Ginkel, Moussa Koné,Tomas Vaclik, César Bernardo Dutra, Steven Vitória, Osman Jovan Kakay, Vitaliy Lystsov, Sidoine Fogning e Omogbolahan Gregory Ariyibi .