Il Boca porta ad Asuncion anche i positivi: la decisione della CONMEBOL fa discutere

Decisione che farà discutere, quella presa dalla CONMEBOL e dal governo paraguaiano. Il Boca Juniors ha infatti avuto il via libera dal Ministero della Salute e dal massimo organo calcistico sudamericano per viaggiare alla volta di Asuncion, dove affronterà il Libertad per la sfida valida per la Copa Libertadores. Un'autorizzazione arrivata nonostante i tanti casi di coronavirus: anche i positivi definiti "non contagiosi" (quelli che hanno osservato la quarantena) potranno prendere parte alla partita.