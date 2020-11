Il Boca vince nel nome di Maradona. E per Tevez: il padre dell'attaccante è ancora ricoverato

Miguel Angel Russo è il tecnico del Boca Juniors ma è stato anche compagno di Nazionale (e di stanza, nel Mondiale dell''86) di Diego Armando Maradona. Dopo la vittoria contro il Newells di ieri sera, ha confidato quanto siano stati complicati gli ultimi giorni: "È stata una partita molto difficile da dirigere. Abbiamo ottenuto il miglior tributo per Diego: il Boca ha giocato bene e ha vinto. Era l'unico modo per omaggiarlo. Da mercoledì scorso sono stati giorni difficili per noi, per tutto il popolo del Boca. Si sono verificate tante situazioni spiacevoli".

Tra queste, anche i problemi personali di Carlos Tevez, colpito duramente dalla notizia della morte dell'amico Maradona. L'ex attaccante della Juventus sta attraversando un brutto periodo a causa del delicato stato di salute di suo padre, che è ancora ricoverato in ospedale. Lo riporta Olé