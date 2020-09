Il Bor. Dortmund dei giovani parte col botto: timbrano Bellingham e Sancho, Haaland a secco

Se il buongiorno si vede dal mattino, il Borussia Dortmund può davvero sognare in grande per la nuova stagione. La squadra di Favre rifila cinque reti al Duisburg nei trentaduesimi di Coppa di Germania e mette in mostra tutti i suoi gioielli. Sfida sbloccata dopo un quarto d'ora da Sancho e chiusa già nel primo tempo, grazie alle reti di Jude Bellingham e Hazard. Il giovane inglese bagna dunque con un gol l'esordio con la sua nuova squadra: a 17 anni ha mostrato personalità e qualità assolutamente fuori dalla norma. Nella ripresa è arrivato anche il sigillo di Giovanni Reyna, altro talento non ancora maggiorenne, e l'atteso gol di Marco Reus. Il capitano ha preso il posto di Haaland al 58' e ha timbrato dopo pochi secondi. La notizia, se di questo si può parlare, è proprio l'assenza dell'attaccante norvegese dal tabellino dei marcatori. Nessuno, però, si preoccuperà per questo.