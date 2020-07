Il Bordeaux attende le dimissioni di Paulo Sousa. Nel frattempo c'è l'accordo con Gasset

Un paio di settimana fa, Paulo Sousa aveva annunciato ai giocatori del Bordeaux che la sua avventura in terra francese è agli sgoccioli, ma il club non ha ancora annunciato il suo addio. Il motivo è di natura economica: i girondini sono in difficoltà e vorrebbero che il tecnico portoghese si dimetta, rinunciando alla buonuscita per gli altri 2 anni di contratto. L'ex tecnico della Fiorentina, invece, nicchia. Nel frattempo, come riporta FootMercato, ci sarebbe già il sostituto: sarà Jean-Louis Gasset a guidare il Bordeaux nella prossima stagione.