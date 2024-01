Ufficiale Il Botafogo annuncia Manafà. Il terzino brasiliano lascia il Granada dopo appena 6 mesi

vedi letture

Colpo del Botafogo. Il club di Textor, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato di aver ingaggiato Wilson Manafa. Il terzino destro brasiliano, classe 1994, lascia il Granada a titolo definitivo, sei mesi dopo l'approdo in Spagna e l'addio al Porto. Per lui solo cinque presenze finora in stagione, di cui 4 in campionato.