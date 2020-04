Il Braga torna ad allenarsi: palloni personalizzati e distanza di sicurezza in campo

Ritorno in campo per il Braga. Come già annunciato, la formazione biancorossa, dopo le visite mediche dei giorni scorsi, è tornata ad allenarsi presso il proprio centro sportivo in attesa della ripresa dei campionati. La squadra è stata divisa in due gruppi di lavoro, il primo con inizio alle ore 9.30 e il secondo alle 11.15. Ogni singolo giocatore ha avuto in dotazione materiale per allenarsi e pallone personalizzato e sono state mantenute naturalmente le distanze di sicurezza. Un primo, piccolo, passo verso il ritorno alla normalità.