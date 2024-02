Ufficiale Il Brentford annuncia il 1° colpo per la prossima stagione: è il brasiliano Igor Thiago

Il Brentford guarda già al 2024/25 e annuncia il primo acquisto della prossima stagione. Si tratta di Igor Thiago, attaccante brasiliano del Brugge. Il giocatore ha firmato un contratto quinquennale che avrà validità a partire dal 1° luglio. Il club inglese si riserva anche l'opzione per l'estensione per un'ulteriore stagione. 22 anni, Igor Thiago in questa stagione ha già segnato 26 reti in 40 partite, contando tutte le competizioni.