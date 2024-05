Ufficiale Il Brentford saluta 5 calciatori: Maupay e Reguilon per fine prestito, altri 3 in scadenza

Il Brentford non ha più nulla da chiedere a questo campionato. Sedicesimo in Premier League, si è salvato e ora può programmare la prossima stagione. Prima, però, c'è da salutare chi andrà via. L'hanno fatto le Bees, con quei calciatori che andranno via, chi per fine prestito e chi in scadenza di contratto.

Con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale del Brentford, vengono ufficializzate le partenze di cinque giocatori: Shandon Baptiste, Saman Ghoddos, Charlie Goode, Neal Maupay e Sergio Reguilón. I primi tre salutano per fine contratto, mentre Maupay e Reguilon torneranno ai rispettivi club di appartenenza, il primo all'Everton e il secondo al Tottenham.

Di seguito quanto si legge nella nota pubblicata oggi dalle Bees: "Shandon Baptiste, Saman Ghoddos e Charlie Goode lasceranno il 30 giugno una volta scaduto il contratto, mentre i calciatori in prestito Neal Maupay e Sergio Reguilón torneranno rispettivamente all'Everton e al Tottenham Hotspur".