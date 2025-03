Ufficiale Il Brighton presta Lorenz Ferdinand (figlio di Rio)... A un club di settima divisione

Lorenz Ferdinand, figlio dell’ex difensore inglese Rio Ferdinand, ha scelto di andare a farsi le ossa con un’esperienza in settima divisione. Il giovane portiere, 18 anni, si trasferisce in prestito dal Brighton all’Havant & Waterlooville per trovare maggiore continuità.

Dopo aver giocato regolarmente con l’Under 18 dei Seagulls, in questa stagione Ferdinand ha trovato poco spazio, collezionando appena una presenza in Premier League 2 con l’Under 21. Ora, con questo prestito, avrà l’opportunità di mettersi alla prova nella Southern League Premier (Gruppo Sud), dove il suo nuovo club si trova a tre punti dalla zona playoff.

Un passaggio importante per il giovane estremo difensore, che punta a farsi notare in un contesto più competitivo, per la prima volta tra i grandi, per guadagnarsi un futuro a livelli più alti.