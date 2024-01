Ufficiale Il Burnley richiama l'attaccante Mellon ma lo rispedisce subito in prestito

Nuova avventura in Scozia per un giocatore di proprietà del Burnley. Partito in prestito al Morecambe, l'attaccante Micheal Melllon (20 anni) finirà la stagione in prestito al Dundee, in Scozia.

Peraltro Mellon è stato subito chiamato in causa, risultando capace di trovare la rete all'esordio.