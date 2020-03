Il calcio si ferma ovunque, tranne in Turchia. Alle 18 un italiano in campo col Goztepe

Il calendario calcistico, alla data di oggi, prevedeva le partite di ritorno di Champions League tra Juventus e Lione e Manchester City e Real Madrid. Stasera, però, non risuonerà il mitico inno, né si disputeranno le sfide di Championship e di tutti gli altri campionati europei. A resistere, nonostante l'emergenza coronavirus in tutto il Vecchio Continente, sono solo alcune amichevoli giocate tra Scandinavia e Russia, ma anche un torneo ufficiale: alle 18.00, infatti, scenderanno in campo Goztepe e Rizespor, nel posticipo del 26° turno della Super Lig turca. E tra i protagonisti potrebbe esserci anche un italiano: Stefano Napoleoni, attaccante del Goztepe, che è ormai l'unico giocatore del Belpaese ancora in attività.