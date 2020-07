Il calciomercato ai tempi dei... social: lo Spartak Vrna cerca un nuovo centrale via Facebook

Il calciomercato ai tempi dei social. Lo Spartak Varna, club di Vtora Liga bulgara (secondo livello), cerca un giovane difensore capace di giocare nel 3-5-2 attraverso... un post su Facebook. A postare l'offerta di lavoro, con tanto di dettagli sullo stipendio (400-500 euro al mese), sarebbe stato lo stesso allenatore della squadra, Kyriakos Georgiou. E le interazioni, tra like e commenti, sono già state numerosissime...

😃 BRILLIANT! Bulgarian lower league side Spartak Varna are recruiting young centre backs capable of playing in a 3-5-2 formation via Facebook 😂😂😂 Their coach is posting the job offers, with the expected salary being €400-500 pic.twitter.com/IZZbfGV5In

— Metodi_Shumanov (@shumanskoo) July 6, 2020