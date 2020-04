Il Camp Nou cambierà nome per un anno. I soldi dei title rights per la lotta al coronavirus

vedi letture

Il Barcellona cede i title rights del "Camp Nou" alla 'Fundació Barça' il cui ricavato sarà investito in progetti per la lotta contro il coronavirus. Lo rende noto il club attraverso un comunicato ufficiale. La Fondazione, pertanto, attraverso l'area commerciale del club, inizierà il processo di ricerca di uno sponsor che potrà rinominare per un anno lo storico impianto. Originariamente, il Barcellona aveva pianificato l'idea per la stagione 2023-24 con l'intento di ottenere 300 milioni per un contratto di 25 anni.