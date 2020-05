Il caso Colonia non ferma la Bundesliga: "Ci aiuterà a sapere chi è sano e chi no"

La Bundesliga non si ferma, nonostante la notizia del contagio di coronavirus a tre dipendenti del Colonia. A riferirlo è un portavoce della lega tedesca a Marca: "Il fatto che abbiamo rilevato questi casi ci aiuterà a sapere chi è sano e chi no, per cui ci darà una mano a far ripartire il campionato. Lo consideriamo un dato di fatto positivo. Ovviamente non ci fermiamo, continueremo a perseguire la nostra idea di giocare di nuovo a metà maggio. E' ovvio che con tutti i test che abbiamo fatto qualcuno possa uscire positivo, visto che tanti sono gli asintomatici in Germania, proprio come i tre dipendenti del Colonia".