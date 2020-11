Il Celtic continua a stentare: solo un pari con l'Hibernian. E Gerrard può allungare

Nel sabato scozzese è sceso in campo il Celtic, avversario presente nel girone di Europa League del Milan, che non è andato oltre il 2-2 in casa dell'Hibernian. Secondo pareggio nelle ultime tre gare per il Celtic che domani potrebbe vedere i Rangers allungare ancora in classifica. Bene il Dundee United che ha battuto 2-1 l'Hamilton il Kilmarnock che ha rifilato un 3-1 al Ross County.

SCOZIA - TURNO 15

Dundee Utd-Hamilton 2-1

Hibernian-Celtic 2-2

Kilmarnock-Ross County 3-1

Livingston-St. Mirren 0-1

St. Johnstone-Motherwell 1-1

DOMANI

ORE 13 Rangers-Aberdeen

CLASSIFICA: Rangers 38*, Celtic 30**, Aberdeen 26***, Hibernian 25, Dundee Utd 20, Kilmarnock 17*, Motherwell 15**, St. Johnstone 15*, Ross County 13, Livingstone 12, St. Mirren 11***, Hamilton 7**.

*una gara in meno

**due gare in meno

***tre gare in meno