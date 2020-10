Il CFO del City spaventa il Barça: "Abbiamo il potere economico per prendere Messi"

Omar Berrada, il direttore operativo del Manchester City, lancia la bomba in vista della prossima estate: "Messi è il miglior giocatore del mondo, il migliore della sua generazione. Penso che qualsiasi club voglia capire se ci sia possibilità di averlo tra i ranghi, ma è difficile capire cosa potrà succedere. Se pensiamo a cosa è accaduto a Barcellona per due settimane, vediamo che è impossibile prevedere gli eventi della prossima estate. Potrebbe essere un'eccezione a qualsiasi investimento che faremmo in circostanze normali. Ora abbiamo pianificato la stagione con la rosa attuale, anche se è qualcosa che stiamo considerando in base alle nostre possibilità. E abbiamo la possibilità di prenderlo. Abbiamo il potere economico e le infrastrutture per operare un investimento significativo, se sarà necessario".