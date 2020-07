Il Chelsea batte di misura il Norwich, la Champions si avvicina: gli highlights del match

vedi letture

Vittoria fondamentale in chiave Champions League per il Chelsea di Frank Lampard, che batte 1-0 il Norwich e si piazza in terza posizione, in attesa del Leicester. Un bel colpo a due giornate dal termine, ma tutto è ancora aperto: il Manchester United non vuole di certo mollare la presa. Ancora in gol Olivier Giroud, attaccante corteggiato a lungo da Lazio e Inter: in questo finale di stagione il manager dei londinesi vuole affidarsi all'esperienza dell'ex Arsenal.