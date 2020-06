Il Chelsea cerca rinforzi sulle fasce: Kurzawa è l'alternativa low-cost a Ben Chilwell

Layvin Kurzawa lascerà il Paris Saint-Germain a fine stagione. Il terzino francese ha il contratto in scadenza a giugno e non rinnoverà con il club campione di Francia, diventando uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato e un affare per molti. A lui pensa soprattutto il Chelsea: come riporta il Daily Express, il giocatore 27enne è considerato l'alternativa low-cost a Ben Chilwell, per la cui cessione il Leicester continua a chiedere molti soldi.