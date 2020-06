Il Chelsea non "distrae" Werner: l'attaccante del Lipsia torna al gol e fa 32 in stagione

Le ultime due gare senza gol e le voci di mercato avevano alimentato inutili polemiche. Timo Werner è tornato a segnare, nonostante le ultime indiscrezioni che lo vedrebbero al Chelsea già a fine giugno, senza nemmeno aspettare la Final Eight con il Lipsia. L'attaccante classe 1996 ha deciso di parlare ancora una volta come sa fare meglio, ovvero coi gol: la rete messa a segno nella sfida con Fortuna Dusseldorf è la 26esima in campionato, soltanto Lewandowski ha fatto meglio con 31 reti.

Quota 30 - Werner sta vivendo la miglior annata della sua carriera dal punto di vista realizzativo: 32 gol e 13 assist in 42 partite stagionali, un vero e proprio record personale. Da quando veste la maglia del Lipsia l'attaccante tedesco è sempre andato in doppia cifra. Nessuna distrazione per il momento, anzi. Semmai sono i compagni che non riescono a mantenere la concentrazione, la rimonta nella sfida di questa sera ha evidenziato ancora il gap con Borussia Dortmund e Lipsia.