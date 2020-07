Il Chelsea non sbaglia: 3-0 al Watford e +2 sul Manchester United: gli highlights del match

vedi letture

Il Chelsea non fallisce e conquista la vittoria numero 17 in campionato contro un Watford in piena crisi: la squadra di Lampard vince 3-0 grazie ai gol di Giroud e Willian nel primo tempo e la rete di Barkley in pieno recupero. I blues tornano in quarta posizione, a +2 sul Manchester United: la corsa Champions si infiamma, ora i londinesi vogliono vincere anche nel prossimo match con il Crystal Palace.