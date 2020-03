Il Chelsea scopre la stella Gilmour: MVP contro il Liverpool, un piccoletto tra i giganti

"Non è molto alto ma ha una personalità enorme. È giusto che la gente parli di lui dopo quello che ha visto". Così, Frank Lampard ha parlato di Billy Gilmour, il 18enne che è stato protagonista assoluto nella sfida contro il Liverpool di FA Cup giocata ieri. Lo scozzese ha giocato dal 1' da regista basso, affiancato da Barkley e Kovacic, e si è meritato il premio di MVP del match. Una prestazione da veterano, nonostante abbia dovuto fronteggiare dei campioni come Mané, Salah, Firmino, Fabinho e Robertson. Sempre presente, punto di riferimento per i compagni, "incredibile" per il suo allenatore. Finora è stato impiegato solo in sei occasioni, ma a fine stagione le sue presenze saranno molte di più.