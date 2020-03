Il ciclista Bardet: "Non dovremmo correre in bici, mentre c'è chi lotta contro il Coronavirus"

vedi letture

Il ciclista francese Romain Bardet dalle colonne de L'Equipe ha usato parole molto dure dopo la conclusione della sesta tappa della Parigi-Nizza: “Quando nulla ha più senso tanto vale seguire la follia dell'ambiente e fare le cose che ci piacciono. Mi sono divertito davanti, siamo andati sempre a tutta. Quando ho agganciato i pedali sulla linea di partenza mi sono detto che ero un corridore e dovevo partire. - continua Bardet – Mi spiace che non ci sia unità d'intenti in gruppo, alcuni sono partiti e altri no, mi domando quale sia il senso anche nei confronti della popolazione. Noi facciamo la nostra corsetta come se niente fosse, ma non mi sorprende più nulla in questo 2020. Forse fra qualche giorno potremo proiettarci sul calendario sportivo, ma al momento non sappiamo come si evolverà la pandemia. Il Tour de France? Non capisco neanche perché siamo partiti oggi, non dovremmo essere su una bici mentre tutti fanno degli sforzi per arginare la diffusione del virus”.