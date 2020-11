Il ciclo di questo Real è finito? Zidane: "La rosa resta così, abbiamo le qualità per vincere"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato con l'Alavés, mister Zinedine Zidane ha commentato così il momento in ripresa del suo Real Madrid, oltre alla sua posizione apparsa in bilico nei giorni scorsi: "Sono molto positivo, dobbiamo credere in noi stessi perché con le nostre qualità possiamo ottenere risultati veramente incredibili. Questo Real Madrid ha 24 titolari e, dopo la finale vinta a Milano contro l'Inter, domani sarà chiamato a un'altra finale in campionato. Dobbiamo conquistare tre punti preziosi per continuare la nostra corsa ne LaLiga. Non è facile avere costanza, serve mantenere sempre altissima la concentrazione. Fine di un ciclo a Madrid? Qui non si tratta di cicli o di epoche... Dobbiamo sempre rendere al meglio, tutti i giocatori lo vogliono. La nostra rosa resterà questa fino al termine della stagione".