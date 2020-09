Il collezionista di record: Ansu Fati diventa il più giovane a segnare con la Spagna

vedi letture

Il più giovane calciatore a esordire con la maglia della Nazionale e del Barcellona dal dopoguerra; il più giovane a segnare con i blaugrana in partite ufficiali e il più giovane di sempre a segnare in Champions League; il più precoce a realizzare una doppietta in Liga. Da stasera, Ansu Fati ha aggiunto un altro record alla sua collezione: con il gol al 32' contro l'Ucraina, è diventato il più giovane marcatore della Spagna. A 17 anni e 311 giorni, l'attaccante del Barça non smette di stupire.