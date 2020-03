Il comunicato del Siviglia: "No alle porte chiuse contro la Roma in Europa League"

vedi letture

Il Siviglia ha affidato a Twitter un messaggio in merito alla possibilità che la partita contro la Roma in Europa League venga disputata a porte chiuse come riportato da alcuni media spagnoli: "Nelle comunicazioni emesse dal Consiglio Superiore dello Sport e la Liga, non sono menzionate misure eccezionali per gli ottavi di finale contro la Roma. Al momento, le nostre partite, non sono interessate dal coronavirus".