Il derby Mirandes-Numancia non si gioca: "Evitare folle fuori dallo stadio come a Valencia"

Uno dei più noti derby di Spagna, quello tra Mirandes e Numancia che doveva avere luogo presso lo stadio Municipal de Anduva sabato prossimo, è stata sospesa. Lo ha confermato il vice presidente della regione Castilla y Leon Francisco Igea, in una conferenza stampa dopo il consiglio straordinario del Governo tenutosi questa mattina: "Dobbiamo cercare di evitare che la gente si accalchi fuori dall'impianto in caso di porte chiuse, non serve a nulla chiudere lo stadio se fuori ci sono migliaia di persone come accaduto ieri in Valencia-Atalanta".