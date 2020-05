Il ds dello Schalke: "Altre baby star inglesi come Sancho verranno in Bundesliga"

Jochen Schneider, uomo mercato dello Schalke 04, ha parlato al Times a due giorni dalla ripartenza della Bundesliga. "Altre stelle inglesi come Sancho continueranno a venire a giocare qui -spiega, proprio in vista dell derby contro i gialloneri-. La crisi ci costringerà a far le cose in modo più attento, migliore. Jonjoe Kenny? Siamo in contatto con l'Everton per lui (è in prestito, ndr). I ragazzi e i tifosi lo amano".