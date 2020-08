Il duello inatteso Francia contro Germania. Lo sconto inedito al vertice Champions

E' la prima volta che due squadre di Bundesliga ne sfidano due della Ligue 1 a questo livello in Champions. I Paesi dominanti erano altri come Spagna e Inghilterra - sottolinea La Gazzetta dello Sport nella sua analisi dell competizione europea - tanto per rimanere agli ultimi sei anni. Adesso invece sarà Germania contro Francia e l’epilogo inedito fa crescere ambizioni e rivincite.

Il peso delle contendenti è diverso: Bayern e Psg sono corazzate, Lione e Lipsia sono sorprese. Il club della Red Bull è alla prima semifinale della sua storia, i lionesi sono finiti settimi in campionato e giocarono sì un’altra semifinale di Champions contro il Bayern, ma sono passati dieci anni. La squadra di adesso ha infilato otto titoli consecutivi in campionato, ha una superiorità tecnica ed economica impressionante. Il Psg non è da meno, basti ricordare i 402 milioni sborsati per la coppia di fenomeni Neymar-Mbappé. Il brasiliano è il più pagato anche come stipendio annuale: 30 milioni netti.

I tedeschi invece forniscono sempre cifre al lordo, ma Robert Lewandowski è al top insieme a Manuel Neuer con 20 milioni. Numeri infinitamente più bassi per il Lipsia - 4 milioni circa per Kevin Kampl - e per il Lione, sempre 4 milioni ma netti per Memphis Depay. E pure se guardiamo il valore della rosa - conclude La Gazzetta dello Sport - secondo i siti specializzati il Bayern ha un “prezzo di mercato” di 930 milioni circa, mentre gli avversari di mercoledì sono a quota 360 circa. Il Psg viene quotato a 800 milioni circa, il Lipsia si ferma a 507 milioni.