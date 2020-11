Il Ferecvaros si riprende dalla sconfitta contro la Juve: 3-0 in campionato rifilato al Mezokovesd

Dopo i quattro gol subiti in Champions League dalla Juventus, il Ferencvaros che affronterà nuovamente i bianconeri dopo la pausa a Torino, è tornato alla vittoria battendo 3-0 il Mezokovesd. Decisive le reti di Nguen, Boli e Uzuni per la squadra di Rebrov che resta in vetta e sale a 20 punti in classifica.