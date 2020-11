Il futuro di Messi avvolto da una fitta nebbia. Dall'Inghilterra: il City si tira già fuori

vedi letture

Il Manchester City non ha intenzione di ingaggiare Leo Messi la prossima estate. Lo hanno annunciato i colleghi di Sky Sports UK, accennando a fonti del club inglese, secondo cui l'operazione non sarebbe fattibile per l'età avanzata dell'argentino e il suo alto ingaggio. Il futuro del capitano del Barcellona è una grande incognita: il prossimo 30 giugno scadrà il suo contratto e tutto lasciava pensare che, dopo il rinnovo di Guardiola e le voci della scorsa estate, sarebbe finalmente approdato in Premier. A quanto pare non sarà così: "Lo affermiamo con autorità perché dal Manchester City ci hanno detto che non sarà presentata alcuna offerta per Lionel Messi".